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Російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, є загиблий і постраждалі (оновлено)

Понівечений інфраструктурний об’єкт. 

Російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, є загиблий і постраждалі (оновлено)
наслідки удару РФ по Кривому Рогу
Фото: Сергій Лисак

Російська армія атакувала Кривий Ріг, повідомив пізно ввечері очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Оновлення. Станом на ранок 23 лютого, кількість поранених унаслідок ракетного удару по Кривому Розі зросла до п'яти. Поранення отримали чотири жінки та чоловік. У лікарні залишаються троє людей. Одна з пацієнток у тяжкому стані.

Виникла пожежа. Понівечений інфраструктурний об’єкт.

“Більше деталей – згодом. Водночас ще раз наголошую: загроза зберігається. Тож подбайте про безпеку”, – написав Сергій Лисак.

Оновлено. Згодом Сергій Лисак повідомив, що у лікарні помер чоловік, який постраждав через ракетний удар по Кривому Рогу. Госпіталізована 30-річна жінка. Вона у важкому стані. Ще одна потерпіла, якій 31 рік, лікуватиметься амбулаторно.

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