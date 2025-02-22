Насправді йдеться про колишнього керівника ДК "Укрспецекспорт" та ДК "Укроборонпром" часів Януковича Дмитра Перегудова, який з 2017 року перебуває в розшуку. Слідство вважає, що він переховується у Франції. На куплене на ці гроші майно французьким судом накладено арешт.

Голова Департаменту ефективності уряду в адміністрації Трампа Ілон Маск поширив фейк про нібито "чиновника Міноборони Зеленського", який вкрав 46 млн доларів, купивши віллу, виноградник і земельні ділянки.

Tip of the iceberg https://t.co/mjbObs0Tz5 — Elon Musk (@elonmusk) February 21, 2025

Дезінформацію спростовує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зважаючи на розповсюдження недостовірної інформації, яка була поширена в деяких соціальних мережах, щодо підозрюваних у справі про відмивання коштів державних підприємств-учасників концерну «Укроборонпром», прокуратура повідомляє наступне.

За процесуального керівництва прокурора САП детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому генеральному директору державної компанії, уповноваженої державою бути посередницею у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення.

У 2011—2012 роках відповідно до указів чинного на той час президента України Віктора Януковича він обіймав посади керівників ДК «Укрспецекспорт» та ДК «Укроборонпром». За даними з відкритих джерел, йдеться про Дмитра Перегудова.

У межах досудового розслідування встановлено, що злочинна діяльність особи охоплювала не лише роки його перебування на цих посадах, а ще 4 роки після звільнення, а саме до 2016 року.

У цей період відбувалась легалізація коштів, отриманих внаслідок формальних агентських угод з продажу української військової техніки, укладених без мети їх виконання з підставними компаніями. Мова йде про понад 46 млн доларів США, з яких 13 млн євро були переведені через низку транзитних компаній безпосередньо на рахунки вказаної особи.

Підозрюваний у розшуку ще із 2017 року. За версією слідства, особа перебуває на території Французької Республіки.

Викриття злочинів в оборонній сфері є пріоритетним напрямом у діяльності не лише антикорупційних, а й усіх правоохоронних органів України. Тому особлива увага приділяється саме цій категорії злочинів.

Крім того, важливим є налагодження міжнародної співпраці, завдяки якій встановлюються придбані за рахунок легалізації коштів обʼєкти розкоші, серед який заміські будинки, виноградники та корпоративні права.

За ці кошти особа придбала елітну нерухомість на території Французької Республіки. Мова йде про:

віллу, вартістю 86 млн грн;

виноробню, корпоративні права та 105 земельних ділянок, загальною вартістю 229 млн грн;

27 виноробних ділянок вартістю 37 млн грн.

На сьогодні на згадане майно французьким судом накладено арешт.