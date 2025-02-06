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Маск поширив фейк про нібито фінансування агентством USAID візитів західних знаменитостей до України

На офіційних ресурсах видання E! News, яке нібито опублікувало цю новину, подібний сюжет відсутній.

Маск поширив фейк про нібито фінансування агентством USAID візитів західних знаменитостей до України
Фото: EPA/UPG

Мільярдер і соратник Дональда Трампа Ілон Маск репостив у соцмережі Х фейковий сюжет від імені американського видання E! News про нібито фінансування Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) візитів західних знаменитостей до України. 

На це звернув увагу Центр протидії дезінформації при РНБО. 

Відомство зазначає, що на офіційних ресурсах видання E! News подібний сюжет відсутній. Відповідно, інформація, яка в ньому транслюється, є вигадкою російських фейкоробів. 

“Поширення подібної брехні дискредитує та знецінює підтримку України серед світових лідерів і культурних діячів. Попри блокування Х у самій рф, російська пропаганда активно використовує цю соцмережу для поширення власних наративів”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Ілон Маск, який є власником соцмережі X (колишній Twitter), неодноразово потрапляв під критику за поширення фейкової інформації та дезінформації на своїй платформі. Зокрема, минулого року Ілон Маск поширив фейк про концтабори для британських ультраправих мітингарів.

  • Президент США Дональд Трамп розкритикував USAID, стверджуючи, що ним керують «радикальні божевільні». На сайті Білого дому опублікували статті витрат USAID, які, на думку нової адміністрації, були марнотратством і зловживаннями. 
  • Перед цим Державний департамент США видав наказ про припинення роботи щодо всієї актуальної іноземної допомоги та призупинив нову допомогу на виконання розпорядження президента Трампа. 
  • В Україні призупинення фінансування USAID призвело до серйозних наслідків. Зупинка програм, зокрема у сферах гуманітарної допомоги, розвитку та прямої бюджетної підтримки, поставила під загрозу важливі проєкти, включаючи реабілітацію ветеранів, незалежні медіа та антикорупційні ініціативи.
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