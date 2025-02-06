За пів року ворог втратив на Курщині близько 40 000 солдатів, з них понад 16 тисяч – це убиті

За пів року Курської операції, яка розпочалася 6 серпня минулого року, загальні втрати ворога склали приблизно 39 900 осіб, з них 16 100 – це убиті.
"Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію росії. Наші війська і надалі утримують сотні квадратних кілометрів “буферної зони” в рф. Курська наступальна операція мала на меті не допустити новий наступ ворога в Сумській і Харківській областях. Ця операція і через 6 місяців виконує зазначену функцію", – зазначили у Генштабі.
Там додали, що операція змусила російських окупантів перекидати значні ресурси до Курської області, послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту.
Також Росія була вимушена просити допомогу у Північної Кореї, яка спрямувала на Курщину 12 тисяч своїх військовослужбовців. Загальні втрати контингенту КНДР склали близько 4 тисяч осіб.
Тобто із трьох умовних північнокорейських бригад фактично одна знищена, дві – втратили боєздатність. На даний час підрозділи з КНДР відведені з лінії фронту.
За пів року на Курщині росіяни втратили (станом на 5 лютого 2025 року):
- 131 танк,
- 689 бойових броньованих машин,
- 386 артилерійських систем,
- 12 одиниць РСЗВ,
- 12 засобів ППО,
- 1 літак,
- 3 гелікоптери,
- 931 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня,
- 1164 одиниці автомобільної техніки,
- 34 одиниці спеціальної техніки.
Під час операції українські сили взяли в полон 909 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд. Це дозволило повернути додому сотні українських захисників, які перебували в російських в’язницях.
"Курська наступальна операція залишається прикладом раптових асиметричних та успішних дій Сил оборони України, які дають змогу завдати значних втрат переважаючому противнику та перехопити ініціативу на полі бою", – наголосили у Генштабі.
- За словами Зеленського, Курська операція стане важливою частиною переговорного процесу.
- 6 серпня цього року Росія заявила про прорив кордону в Курській області. Спершу вона стверджувала, що спроба була невдалою і що її ФСБ стримала операцію, але навіть її провоєнні блогери повідомляли про втрату контролю.
- За даними Deep State, Росія ще в перший день операції втратила декілька населених пунктів.