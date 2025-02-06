Зеленський: у нас немає на сьогодні зменшення американської підтримки

На сьогодні немає зменшення американської підтримки України, вона продовжується, повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі.
“Авжеж ми не говоримо про нові пакети, поки що про це рано говорити”, – сказав президент.
Володимир Зеленський зазначив, що скорочення поставок точно вдарить по обороноздатності країни.
“Ми будемо слабшими, і чи втримаємо (землю) – я не впевнений”, – додав голова держави.
- В останній рік каденції президента Байдена рішення щодо поставок зброї в Україну зупинилися не лише через місяці затримок у Конгресі. Цьому також сприяли внутрішні дебати у адміністрації Байдена щодо ризиків ескалації з Росією, а також занепокоєння щодо того, чи достатні запаси США.