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Зеленський: у нас немає на сьогодні зменшення американської підтримки

Про нові пакети допомоги від США поки не йдеться.

Зеленський: у нас немає на сьогодні зменшення американської підтримки
Володимир Зеленський
Фото: скриншот відео

На сьогодні немає зменшення американської підтримки України, вона продовжується, повідомив президент України Володимир Зеленський  після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі.

“Авжеж ми не говоримо про нові пакети, поки що про це рано говорити”, – сказав президент.

Володимир Зеленський зазначив,  що скорочення поставок точно вдарить по обороноздатності країни.

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“Ми будемо слабшими, і чи втримаємо (землю) – я не впевнений”, – додав голова держави.

  • В останній рік каденції президента Байдена рішення щодо поставок зброї в Україну зупинилися не лише через місяці затримок у Конгресі. Цьому також сприяли внутрішні дебати у адміністрації Байдена щодо ризиків ескалації з Росією, а також занепокоєння щодо того, чи достатні запаси США.
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