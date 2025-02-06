Віцепрезидент США визначився з першими закордонними поїздками

На двох важливих міжнародних форумах, які наступного тижня відбудуться у Європі, Сполучені Штати будуть представлені на рівні віцепрезидента. Джей Ді Венс підтвердив намір взяти участь у саміті щодо штучного інтелекту в Парижі та Мюнхенській безпековій конференції.

Як пише Associated Press, ця поїздка стане першою для республіканця на новій посаді. Раніше Венс у своїх промовах декларував стримане ставлення до теми ШІ, проте адміністрація Дональда Трампа робить значну ставку на розвиток цієї технології, готуючись інвестувати в інфаструктуру для штучного інтелекту 500 мільярдів доларів.

Саміт у Парижі спільно проводять президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Очікується також участь заступника голови уряду Китаю Діна Суесяна.

У Мюнхені на щорічній безпековій конференції, де однією з провідних тем стане війна в Україні, ЗМІ прогнозують оприлюднення деталей мирного плану Дональда Трампа. Разом з Венсом до Німеччини вирушить спеціальний посланець президента з питань Росії та України Кіт Келлог.