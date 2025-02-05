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У Молдові затримали брата експрезидента Додона, який повернувся з Росії

Олександр Додон фігурує у справі про незаконне збагачення.

У Молдові затримали брата експрезидента Додона, який повернувся з Росії
Ігор та Олександр Додони
Фото: tv8.md

Співробітники Антикорупційної прокуратури Молдови затримали Олександра Додона, брата колишнього президента країни Ігоря Додона.

Про це інформує TV8 з посиланням на заяву заступника керівника Антикорупційної прокуратури Василя Плевана.

За попередніми даними, Олександра Додона затримали в аеропорту Кишинева після повернення із Росії. Наразі він перебуває в ізоляторі Наццентру боротьби з корупцією. Відомо, що Додон фігурує у справі про незаконне збагачення. 

Як пише PulsMedia, Олександр Додон став фігурантом справи про незаконне збагачення, пов'язане з його братом Ігорем Додоном.

У травні 2022 року правоохоронні органи провели обшуки в будинку колишнього президента Ігоря Додона в рамках розслідування у справі про корупцію, державну зраду та незаконне збагачення. За твердженням прокурорів, тоді вилучили велику суму грошей та предмети розкоші на кілька десятків мільйонів леїв.

Згодом дружину екс-президента Галину Додон визнали співучасником у справі про незаконне збагачення, порушену проти її чоловіка.

Нагадаємо, молдовська антикорупційна прокуратура висунула обвинувачення проти колишнього президента країни Ігоря Додона. Політик проходить за чотирма кримінальними статтями, включно з державною зрадою та корупцією.

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