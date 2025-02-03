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Під час нічної атаки РФ на Україну невідомий дрон порушив повітряний простір Молдови

Безпілотник пролетів над кількома населеними пунктами Молдови.

Під час нічної атаки РФ на Україну невідомий дрон порушив повітряний простір Молдови
російський дрон "Молния"
Фото: з відкритих джерел

У ніч на 3 лютого під час чергової атаки РФ на Україну, невідомий БпЛА порушив повітряний простір Республіки Молдова.

Про це повідомляє міністерство оборони Молдови.

У відомстві заявляють, що несанкціонований політ виявили та відстежили системи моніторингу повітряного простору Національної армії.

"Порушення зафіксували між 00:30 та 00:45 ночі. Траєкторія польоту: Павлівка (Україна), Карманова – Маяк – Григоріополь. Після цього безпілотник залишив повітряний простір Молдови за тією ж траєкторією", — ідеться у повідомленні.

  • Сьогодні вночі РФ атакувала Україну 71-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 38 ворожих ударних дронів, ще 25 – не досягли цілей.
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