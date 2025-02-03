Під час нічної атаки РФ на Україну невідомий дрон порушив повітряний простір Молдови

У ніч на 3 лютого під час чергової атаки РФ на Україну, невідомий БпЛА порушив повітряний простір Республіки Молдова.
Про це повідомляє міністерство оборони Молдови.
У відомстві заявляють, що несанкціонований політ виявили та відстежили системи моніторингу повітряного простору Національної армії.
"Порушення зафіксували між 00:30 та 00:45 ночі. Траєкторія польоту: Павлівка (Україна), Карманова – Маяк – Григоріополь. Після цього безпілотник залишив повітряний простір Молдови за тією ж траєкторією", — ідеться у повідомленні.
- Сьогодні вночі РФ атакувала Україну 71-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 38 ворожих ударних дронів, ще 25 – не досягли цілей.