У Німеччині християнські демократи проведуть з’їзд, Мерц обіцяє зосередитися на економіці

Сьогодні німецький Християнсько-демократичний союз, який очолює Фрідріх Мерц, збереться на одноденний партійний з'їзд у Берліні, щоб представити оновлену інформацію про виборчу кампанію політичної сили.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що консервативний лідер на виборах у Німеччині зосередить свою кампанію на пропозиціях щодо відродження економіки після запеклого конфлікту минулого тижня через жорсткіші правила імміграції. Минулого тижня Мерц викликав обурення політичних опонентів, коли прийняв підтримку від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) за проєкт закону про посилення імміграційних правил, який парламент не схвалив.

“Ми не будемо співпрацювати з AfD. Ми ніколи з ними не співпрацювали і не будемо співпрацювати. І не варто нікому хвилюватися, що це відбудеться. Такого не станеться з нами, зі мною”, ‒ заявив Мерц.

Водночас останніми днями соціал-демократи та Зелені значно посилили критику Мерца за “порушення табу в німецькій політиці”. Під час передвиборної кампанії СДПН у Гамбурзі в суботу канцлер Німеччини Олаф Шольц поставив під сумнів, чи можна серйозно сприймати обіцянки Мерца не співпрацювати з AfD. “Це катастрофа для ХДС/ХСС”, ‒ сказав Шольц.

Зараз ж Мерц ообіцяє скоротити регулювальні процедури і бюрократію у країні, згідно з інтерв'ю, опублікованому в неділю Bild am Sonntag.

“Я даю виборцям у Німеччині гарантію того, що відбудеться реальний поворот в економічній політиці та політиці надання притулку”, ‒ сказав Мерц.