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​Трамп знову закликав Канаду стати "омріяним 51-м штатом" США

Президент США заявив, що в Країні будуть "нижчі податки і набагато кращий військовий захист для народу Канади – і жодних тарифів". 

​Трамп знову закликав Канаду стати "омріяним 51-м штатом" США
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп знову пригрозив Канаді і закликав її стати "омріяним 51-м" штатом США.

Про це він написав у соцмережі Х та Truth Social. 

"Ми платимо сотні мільярдів доларів, щоб субсидіювати Канаду. Навіщо? Немає ніякої причини. Нам не потрібно нічого з того, що вони мають", – зазначив він.

Трамп наголосив, що США мають необмежену кількість енергії, виробляють власні автомобілі і мають більше деревини, ніж можуть коли-небудь використати.

"Без цих величезних субсидій Канада перестане існувати як життєздатна країна. Жорстоко, але правда! Тому Канада повинна стати нашим омріяним 51-м штатом. Набагато нижчі податки і набагато кращий військовий захист для народу Канади – і жодних тарифів", - додав президент США.

Раніше Трамп підписав укази про запровадження значних митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю. У відповідь прем'єр-міністр Канади  Джастін Трюдо заявив, що країна  запроваджує 25-відсоткові тарифи на низку імпортних товарів із США. 

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