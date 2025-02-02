​Трамп знову закликав Канаду стати "омріяним 51-м штатом" США

Президент США заявив, що в Країні будуть "нижчі податки і набагато кращий військовий захист для народу Канади – і жодних тарифів".

Президент США Дональд Трамп знову пригрозив Канаді і закликав її стати "омріяним 51-м" штатом США.

Про це він написав у соцмережі Х та Truth Social.

"Ми платимо сотні мільярдів доларів, щоб субсидіювати Канаду. Навіщо? Немає ніякої причини. Нам не потрібно нічого з того, що вони мають", – зазначив він.

Трамп наголосив, що США мають необмежену кількість енергії, виробляють власні автомобілі і мають більше деревини, ніж можуть коли-небудь використати.

"Без цих величезних субсидій Канада перестане існувати як життєздатна країна. Жорстоко, але правда! Тому Канада повинна стати нашим омріяним 51-м штатом. Набагато нижчі податки і набагато кращий військовий захист для народу Канади – і жодних тарифів", - додав президент США.

We pay hundreds of Billions of Dollars to SUBSIDIZE Canada. Why? There is no reason. We don’t need anything they have. We have unlimited Energy, should make our own Cars, and have more Lumber than we can ever use. Without this massive subsidy, Canada ceases to exist as a viable… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 2, 2025