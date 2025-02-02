Головне за ніч та ранок неділі, 2 лютого: 14 загиблих у Полтаві, 110 боєзіткнень, "торгівельна війна" Трампа

Нічна повітряна атака, 110 бойових зіткнень, бої на Покровському та Куп'янському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, міські бої в Торецьку.

Станом на ранок 2 лютого кількість загиблих унаслідок ворожого ракетного удару у Полтаві зросла до 14, серед них двоє дітей.

За оновленою інформацією ДСНС, 17 людей постраждали, серед них 4 дітей. 22 – врятовані.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 110 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку росіяни атакували наші позиції 40 разів.

На Куп'янському напрямку відбулося 17 атак окупантів, які Сили оборони відбивали в районах населених пунктів Тополі, Дворічна, Петропавлівка, Степова Новосілка, Глушківка, Загризове та Лозова.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Колодязів, Торського та в напрямку Новомихайлівки.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили вісім атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів, із застосуванням 24 керованих бомб, а також здійснив 351 артилерійський обстріл (включаючи 5 - із РСЗВ).

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1320 російських загарбників. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже близько 840 360 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Російські війська зменшили темпи наступу, бо завʼязли у міських боях за Часів Яр і Торецьк, а також у спробі оточити Покровськ, заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Є певні ознаки того, що темпи наступу уповільнюються, але це пов'язано з кількома факторами. Перший — що на деяких напрямках росіяни ув'язли у міських боях. Тобто якщо ми кажемо про Часів Яр, Торецьк, росіяни там увʼязли в міських боях, очевидно, що там просування не йде швидко. Більш того, українські війська контратакують. Друге — велика кількість росіян зараз кинута на одне єдине завдання — спробу охопити Покровськ. І там вони теж зав'язли", — зазначив Трегубов.

Більше інформації – в новині.

Російська армія атакувала дроном приватний будинок в Люботині на Харківщині. Унаслідок атаки постраждали чоловік та жінка, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок влучання ворожого БпЛА у Люботині постраждали чоловік та жінка, отримали опіки полумʼям. Госпіталізовані до медичного закладу. Внаслідок удару пошкоджено приватний будинок. У домоволодінні перебували двоє дітей, не постраждали", — зазначив Синєгубов.

У ніч на 2 лютого РФ атакувала Україну 55-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

13 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Сумщина.

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий відреагував на вбивство військового ТЦК у Полтавській області 1 лютого. Командувач назвав інцидент "за межею того, що можна толерувати".

"Убивства військових у тилу — це червона лінія, яку не можна перетинати... Усе не стається раптово. Ми вже бачили випадки приниження й агресії щодо наших захисників, але я не бачив гострої реакції суспільства на це. Тепер маємо прямі збройні напади. Так діє ворог. Він працює з нами й поміж нас, поки ми роздивляємось, хто що лайкнув", – зазначив Драпатий.

За його словами, немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК. Влада має жорстко відреагувати в ситуації свавілля проти військових.

Докладніше – в новині.

Президент США Дональд Трамп підписав укази про запровадження значних митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю, пише The Washington Post.

Як зазначив Трамп, американські імпортери сплачуватимуть новий податок 25% на товари з Канади та Мексики, а також збір 10% на товари з Китаю, що є доповненням до вже чинних мит у розмірі до 25%. Також 10% мито на енергетичні продукти, зокрема імпорт сирої нафти з Канади.

Нові тарифи набудуть чинності у вівторок о 19:01 за Київським часом і стануть додатковим навантаженням на імпортерів.

За словами офіційного представника Білого дому, Трамп підписав загалом три укази, які встановлюють додаткові тарифи. Це стало першим кроком з боку адміністрації Трампа в його другій торгівельній війні.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!