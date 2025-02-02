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РФ атакувала об'єкт інфраструктури на Сумщині

Унаслідок влучання виникла сильна пожежа.

РФ атакувала об'єкт інфраструктури на Сумщині
обстріли Сумщини
Фото: ДСНС України

У Сумській області російська армія атакувала об'єкт інфраструктури. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє ДСНС України.

"В Сумській області рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об'єкті інфраструктури, спричинену ворожим ударом", — йдеться у повідомленні.

Вогонь стрімко поширювався, було високе пожежне навантаження.Водночас, пожежу вдалося загасити.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

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