За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

"В Сумській області рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об'єкті інфраструктури, спричинену ворожим ударом", — йдеться у повідомленні.

Про це повідомляє ДСНС України.

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