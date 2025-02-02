У Сумській області російська армія атакувала об'єкт інфраструктури. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа.
Про це повідомляє ДСНС України.
"В Сумській області рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об'єкті інфраструктури, спричинену ворожим ударом", — йдеться у повідомленні.
Вогонь стрімко поширювався, було високе пожежне навантаження.Водночас, пожежу вдалося загасити.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
- Вночі та зранку росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 29 вибухів.