Армія РФ атакувала Херсон з дрона. Є загибла

Уранці 2 лютого російські війська атакували з дрона Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки загинула літня жінка.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Через "приліт" снаряда у житловий будинок загинула жінка 1952 року народження", — ідеться у повідомленні.
Також унаслідок обстрілу поранень зазнав 50-річний чоловік, який перебував на подвірʼї. Він дістав вибухову травму і контузію.
За інформацією Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 29 населених пунктів Херсонської області. Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 приватних будинків.
Також окупанти понівечили господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 дістали поранення.
- У січні 2025 року Росія випустила по Херсонщині понад 12 000 снарядів. Ці удари обірвали життя 29 жителів області, ще 237 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.