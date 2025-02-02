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Армія РФ атакувала Херсон з дрона. Є загибла

Поранень зазнав також 50-річний чоловік.

Армія РФ атакувала Херсон з дрона. Є загибла
Пошкоджений уламками будинок
Фото: Інна Варениця

Уранці 2 лютого російські війська атакували з дрона Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки загинула літня жінка.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через "приліт" снаряда у житловий будинок загинула жінка 1952 року народження", — ідеться у повідомленні.

Також унаслідок обстрілу поранень зазнав 50-річний чоловік, який перебував на подвірʼї. Він дістав вибухову травму і контузію. 

За інформацією Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 29 населених пунктів Херсонської області. Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 дістали поранення.

  • У січні 2025 року Росія випустила по Херсонщині понад 12 000 снарядів. Ці удари обірвали життя 29 жителів області, ще 237 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. 
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