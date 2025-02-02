Армія РФ атакувала Херсон з дрона. Є загибла

Уранці 2 лютого російські війська атакували з дрона Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки загинула літня жінка.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через "приліт" снаряда у житловий будинок загинула жінка 1952 року народження", — ідеться у повідомленні.

Також унаслідок обстрілу поранень зазнав 50-річний чоловік, який перебував на подвірʼї. Він дістав вибухову травму і контузію.

За інформацією Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 29 населених пунктів Херсонської області. Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 приватних будинків.

Також окупанти понівечили господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 дістали поранення.