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У Полтаві кількість загиблих унаслідок російського обстрілу зросла до 8

В ОВА повідомили про 14 травмованих, із них 3 дитини. Інформувалося про порятунок 22 людей.

У Полтаві кількість загиблих унаслідок російського обстрілу зросла до 8

У Полтаві кількість загиблих унаслідок російського обстрілу збільшилася до 8 людей, з них одна дитина, повідомили у ДСНС.

Раніше у Полтавській обласній військовій адміністрації заявили про 7 загиблих і 14 травмованих, із них 3 дитини. Інформувалося про порятунок 22 людей.

На місці події працюють понад 460 рятувальників, силовиків та комунальників. У роботі майже 100 одиниць техніки. Психологи підрозділів ДСНС та нацполіції надали допомогу 114 людям.

Через обстріли у Полтавській області оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ворожої атаки ‒ з 2 по 4 лютого.

Унаслідок обстрілів у Полтаві зруйновано під’їзд із 1 по 5 поверх, виникла пожежа. Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто. 

В області зафіксували пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі, без світла залишилися 164 побутових та один юридичний споживачі. 

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