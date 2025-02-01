У Полтаві кількість загиблих унаслідок російського обстрілу збільшилася до 8 людей, з них одна дитина, повідомили у ДСНС.
Раніше у Полтавській обласній військовій адміністрації заявили про 7 загиблих і 14 травмованих, із них 3 дитини. Інформувалося про порятунок 22 людей.
На місці події працюють понад 460 рятувальників, силовиків та комунальників. У роботі майже 100 одиниць техніки. Психологи підрозділів ДСНС та нацполіції надали допомогу 114 людям.
Через обстріли у Полтавській області оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ворожої атаки ‒ з 2 по 4 лютого.
Унаслідок обстрілів у Полтаві зруйновано під’їзд із 1 по 5 поверх, виникла пожежа. Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто.
В області зафіксували пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі, без світла залишилися 164 побутових та один юридичний споживачі.