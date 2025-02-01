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Протягом дня росіяни здійснили 35 обстрілів прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Путивльська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Протягом дня росіяни здійснили 35 обстрілів прикордоння Сумщини
Фото: unn.ua

Протягом дня росіяни здійснили 35 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 90 вибух. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Хотінська громада: ворог бив мінометів (3 вибухи) та здійснив пуск КАБ (1 вибух).

Білопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи).

Середино-Будська громада: росіяни вдарили з мінометів (9 вибухів), РСЗВ (39 вибухів), FPV-дронами (6 вибухів). 

Внаслідок обстрілів пошкоджено 2 приватних житлових будинки.

Краснопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи).

Юнаківська громада: здійснено пуск КАБ (2 вибухи).

Миропільська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Есманьська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи).

Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи), FPV дроном (1 вибух).

Новослобідська громада: завдано атаку FPV дронами (2 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи) 

Путивльська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух).

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