Протягом дня росіяни здійснили 35 обстрілів прикордоння Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 35 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 90 вибух. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Хотінська громада: ворог бив мінометів (3 вибухи) та здійснив пуск КАБ (1 вибух).
Білопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи).
Середино-Будська громада: росіяни вдарили з мінометів (9 вибухів), РСЗВ (39 вибухів), FPV-дронами (6 вибухів).
Внаслідок обстрілів пошкоджено 2 приватних житлових будинки.
Краснопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи).
Юнаківська громада: здійснено пуск КАБ (2 вибухи).
Миропільська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).
Есманьська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи).
Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи), FPV дроном (1 вибух).
Новослобідська громада: завдано атаку FPV дронами (2 вибухи).
Зноб-Новгородська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи)
Путивльська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух).