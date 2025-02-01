Протягом дня росіяни здійснили 35 обстрілів прикордоння Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 35 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 90 вибух. Про це повідомляє Сумська ОВА.

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