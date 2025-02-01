ГУР просить військових передавати затрофеєні ворожі дрони, радіостанції та РЕБи для вивчення

Головне управління розвідки Міністерства оборони України звертається до військовослужбовців із закликом передавати зразки російських науково-технічних виробів для аналізу та створення новітнього українського озброєння, передає пресслужба відомства.

Спеціалістам ГУР для аналізу необхідні: елементи приладів радіоелектронної розвідки та боротьби (РЕР/РЕБ), зразків ворожих БПЛА, сучасні російські радіостанції, елементи ракет (плати, головки наведення тощо), компоненти електроніки з військової техніки противника та інші сучасні зразки ворожої техніки та озброєння.

Для військовослужбовців розроблена програма мотивації.

Зв’яжіться з представниками ГУР МО України виключно за контактами, вказаними нижче:

Офіційна пошта для зв’язку: [email protected]

Signal: +38 096 945 53 41

WhatsApp: +38 096 945 53 41

“ГУР має власні науково-дослідні можливості, які вже створили сотні рішень для дієвого посилення Сил Оборони України. Втім, ворог не стоїть на місці та постійно вдосконалює своє озброєння. Щоб створювати власну ефективну зброю, нам потрібна актуальна й детальна інформація про техніку противника – і якомога більше”, – зазначає Андрій Юсов, представник ГУР МО України.