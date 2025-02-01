На Полтавщині стався землетрус магнітудою майже 4 бали

У Полтавській області між Полтавою та Решетилівкою стався землетрус магнітудою 3,67. Поштовхи зафіксували на глибині 3 км.

Про це повідомили у ДСНС.

"За даними Головного центру спеціального контролю, на Полтавщині стався землетрус", – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, негативних наслідків немає, звернень до ДСНС не було.