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На Полтавщині стався землетрус магнітудою майже 4 бали

Поштовхи зафіксували на глибині 3 км.

На Полтавщині стався землетрус магнітудою майже 4 бали
Фото: Анадолу

У Полтавській області між Полтавою та Решетилівкою стався землетрус магнітудою 3,67. Поштовхи зафіксували на глибині 3 км.

Про це повідомили у ДСНС.

"За даними Головного центру спеціального контролю, на Полтавщині стався землетрус", – йдеться у повідомленні. 

За попередньою інформацією, негативних наслідків немає, звернень до ДСНС не було.

  • У жовтні минулого року біля Кривого Рогу зафіксували землетрус магнітудою понад 3 бали. 
  • А 16 вересня землетрус магнітудою 5,5 бали стався в Румунії. Підземні поштовхи відчувалися й у Молдові та Одещині.
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