На Полтавщині стався землетрус магнітудою майже 4 бали

У Полтавській області між Полтавою та Решетилівкою стався землетрус магнітудою 3,67. Поштовхи зафіксували на глибині 3 км.
Про це повідомили у ДСНС.
"За даними Головного центру спеціального контролю, на Полтавщині стався землетрус", – йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, негативних наслідків немає, звернень до ДСНС не було.
- У жовтні минулого року біля Кривого Рогу зафіксували землетрус магнітудою понад 3 бали.
- А 16 вересня землетрус магнітудою 5,5 бали стався в Румунії. Підземні поштовхи відчувалися й у Молдові та Одещині.