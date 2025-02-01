​Росія завдала ракетного удару по Одесі (оновлення)
​Росія завдала ракетного удару по Одесі (оновлення)
Попри все: українські виставки 2025 року
Попри все: українські виставки 2025 року
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
9-річний українець отримав важкі опіки очей, повторюючи тренд з інтернету
9-річний українець отримав важкі опіки очей, повторюючи тренд з інтернету
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Румунський журналіст Ромео Коуці: «Кожен жест доброї волі Будапешта — це отруйний подарунок»
Румунський журналіст Ромео Коуці: «Кожен жест доброї волі Будапешта — це отруйний подарунок»
​Протистояння на Балтиці. Москва влаштовує диверсії. Партнери готують удари по тіньовому флоту Росії
​Протистояння на Балтиці. Москва влаштовує диверсії. Партнери готують удари по тіньовому флоту Росії
Номінантка на посаду голови американської розвідки змінила риторику про війну в Україні
Номінантка на посаду голови американської розвідки змінила риторику про війну в Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти атакували Дніпропетровщину, понівечені будівлі

Унаслідок атак люди не постраждали.

Окупанти атакували Дніпропетровщину, понівечені будівлі
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області, фото ілюстративне
Фото: Сергій Лисак

Російські військові атакували Дніпропетровську область.

Про це повідомили у ОВА.

Вдень агресор вдарив по Нікополю дроном-камікадзе та скинув на місто боєприпас з БпЛА. Минулося без загиблих та постраждалих.

На Синельниківщині внаслідок атаки, яка сталася вчора пізно ввечері, понівечена будівля, що не експлуатувалася. Також постраждали 2 приватні будинки. Люди вціліли.

  • Через російські обстріли на Дніпропетровщині пошкоджена спортшкола.
  • Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав жителів прифронтових громад самостійно визначатися, залишатися чи виїжджати із зони небезпеки.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies