Окупанти атакували Дніпропетровщину, понівечені будівлі

Унаслідок атак люди не постраждали.

Російські військові атакували Дніпропетровську область.

Про це повідомили у ОВА.

Вдень агресор вдарив по Нікополю дроном-камікадзе та скинув на місто боєприпас з БпЛА. Минулося без загиблих та постраждалих.

На Синельниківщині внаслідок атаки, яка сталася вчора пізно ввечері, понівечена будівля, що не експлуатувалася. Також постраждали 2 приватні будинки. Люди вціліли.