Окупанти атакували Дніпропетровщину, понівечені будівлі

Російські військові атакували Дніпропетровську область.
Про це повідомили у ОВА.
Вдень агресор вдарив по Нікополю дроном-камікадзе та скинув на місто боєприпас з БпЛА. Минулося без загиблих та постраждалих.
На Синельниківщині внаслідок атаки, яка сталася вчора пізно ввечері, понівечена будівля, що не експлуатувалася. Також постраждали 2 приватні будинки. Люди вціліли.
- Через російські обстріли на Дніпропетровщині пошкоджена спортшкола.
- Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав жителів прифронтових громад самостійно визначатися, залишатися чи виїжджати із зони небезпеки.