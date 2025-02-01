Викрили батька і старшого сина, які "замовили" викрадення молодшого, щоб заволодіти 500 000 доларів.

Про це повідомили у Нацполіції та Офісі генпрокурора.

Замовники заходилися у Хорватії, звідки і керували усіма "процесами". Туди вони виїхали на початку повномасштабного вторгнення. Через фінансові розбіжності між ними виник конфлікт – аби «владнати» його, вирішили викрасти близьку людину.

Зазначається, що для реалізації задуманого вони підшукали осіб з-поміж мешканців Запоріжжя. За задумами замовників, молодшого брата повинні були викрасти, піддати тортурам, аби змусити його віддати їм флешку з доступами до криптогаманця, на якому нібито є 500 000 доларів США.

Для цього підшукали осіб з-поміж мешканців Запоріжжя, яких правоохоронці залучили до конфіденційного співробітництва, і всі подальші кроки відбувалися під контролем поліцейських. Аби зберегти життя потерпілого, оперативники ДСР та слідчі поліції інсценували його викрадення.

Фото: Офіс генпрокурора Правоохоронці інсценували викрадення мешканця Запоріжжя

Надалі надіслали старшому брату підтверджуючи докази – закривавлені фото жертви. Тим часом батько почав телефонувати своїй колишній дружині з пропозицією допомогти звільнити їхню дитину, але за однієї умови – треба віддати флешку і перерахувати зловмисникам гроші за звільнення.

Після отримання фотодоказів замовники передали «виконавцю» другий транш за виконану роботу.

Наразі вирішується питання про повідомлення батьку та старшому сину про заочні підозри за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Крім того, готуються матеріали для оголошення їх в розшук.За скоєне їм загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.