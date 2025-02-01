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Росіяни вбили цивільного у передмісті Херсона

Росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільного.

Росіяни вбили цивільного у передмісті Херсона
У Херсоні через воррожий дрон згорів автомобіль
Фото: ДСНС

В Антонівці, що у передмісті Херсона, у результаті чергової атаки РФ загинув чоловік.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Херсонської  окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства,  вранці 1 лютого 2025 року у с. Антонівка Херсонського району військовослужбовці РФ здійснили атаку дроном.  

У результаті скиду вибухівки загинув чоловік, який перебував навулиці. 

  • Через російські обстріли за добу в Херсонській області поранень зазнали четверо людей, одна людина загинула.
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