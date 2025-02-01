Росіяни вбили цивільного у передмісті Херсона

В Антонівці, що у передмісті Херсона, у результаті чергової атаки РФ загинув чоловік.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.
За даними слідства, вранці 1 лютого 2025 року у с. Антонівка Херсонського району військовослужбовці РФ здійснили атаку дроном.
У результаті скиду вибухівки загинув чоловік, який перебував навулиці.
- Через російські обстріли за добу в Херсонській області поранень зазнали четверо людей, одна людина загинула.