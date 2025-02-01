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Унаслідок ракетного удару по Одесі пошкоджень зазнали близько 15 пам’яток культурної спадщини

Через вибухову хвилю постраждали довколишні історичні будівлі.

Унаслідок ракетного удару по Одесі пошкоджень зазнали близько 15 пам’яток культурної спадщини
обстріли Одеси 31 січня
Фото: Геннадій Труханов

Ввечері 31 січня Росія атакувала "Історичний центр Одеси", який внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Унаслідок ракетного удару пошкоджень зазнали близько 15 пам’яток культурної спадщини.

Фото: Геннадій Труханов

Про це повідомляє міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Значних руйнувань зазнала будівля готелю "Брістоль". Через вибухову хвилю постраждали довколишні історичні будівлі, основні пошкодження яких вибиті віконні шибки та зміщене столярне заповнення. 

Фото: Геннадій Труханов

Зокрема:

  • дві памʼятки національного значення: Філармонія (Нова Біржа) та Будинок Вучині (вул. Італійська, 19);
  • два музеї: музей західного та східного мистецтва та філія Літературного музею (Будинок Сікара); 
  • будівлі Союзу архітекторів України та Банку "Порто-Франко".  У них суттєвих пошкоджень зазнали вітражі та автентичне столярне заповнення великих вікон із півциркульним завершенням.

"Найціннішою з архітектурної та соціальної точки зору серед пошкоджених будівель є Філармонія (Нова Біржа). Вибухова хвиля вибила автентичне столярне заповнення головного парадного входу, пошкодила вітражі та внутрішнє оздоблення приміщень. Вплив атаки на стан основних конструкцій оцінять фахівці після додаткового обстеження", — йдеться у повідомленні.

Фото: Геннадій Труханов

Мер міста зазначив, що з 2023 року будівля філармонії перебуває під посиленим захистом ЮНЕСКО відповідно до Другого протоколу 1999 року до Гаазької конвенції 1954 року "Про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту".

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