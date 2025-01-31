Харківський театр "Нафта" виступив з підтримкою потерпілих від сексуальних домагань студентів-театралів

Театр вважає показовим, що в університеті спершу стали на бік викладача.

Харківський театр "Нафта" виступив із підтримкою постраждалих від домагань студентів національного університету імені Івана Карпенка-Карого. Йдеться про повідомлення про сексуальні домагання до студентом від викладача і директорка-художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса.

Театр вважає показовим, що університет одразу зайняв позицію захисту викладача. У повідомленні колективу "Нафти" висловили підтримку постраждалим в їхній сміливості говорити.

"Ми підтримуємо постраждалих в їхній сміливості говорити та прагнемо руйнувати «стіну мовчання», вибудувану навколо, на жаль, досі поширених практик насилля у театральній сфері", – йдеться у повідомленні.

Першою державною установою, яка озвучила свою позицію стосовно можливих домагань Білоуса, став львівський академічний драматичний театр у Львові. В коментарі для УП.Культура пресслужба установи пояснила, що театр Лесі Українки підтримав ініціативну групу, що збирає свідчення протиправних дій режисера Андрія Білоуса.

Сьогодні про підтримку постраждалих заявив Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра.