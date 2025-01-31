Харківський театр "Нафта" виступив з підтримкою потерпілих від сексуальних домагань студентів-театралів

Харківський театр "Нафта" виступив із підтримкою постраждалих від домагань студентів національного університету імені Івана Карпенка-Карого. Йдеться про повідомлення про сексуальні домагання до студентом від викладача і директорка-художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса.
Театр вважає показовим, що університет одразу зайняв позицію захисту викладача. У повідомленні колективу "Нафти" висловили підтримку постраждалим в їхній сміливості говорити.
"Ми підтримуємо постраждалих в їхній сміливості говорити та прагнемо руйнувати «стіну мовчання», вибудувану навколо, на жаль, досі поширених практик насилля у театральній сфері", – йдеться у повідомленні.
Першою державною установою, яка озвучила свою позицію стосовно можливих домагань Білоуса, став львівський академічний драматичний театр у Львові. В коментарі для УП.Культура пресслужба установи пояснила, що театр Лесі Українки підтримав ініціативну групу, що збирає свідчення протиправних дій режисера Андрія Білоуса.
Сьогодні про підтримку постраждалих заявив Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра.
- Цього місяця колишня студентка університету імені Карпенка-Карого Софія Сапожнік зробила публічну заяву про домагання з боку Білоуса. Після цього зі схожими заявами виступили й інші студентки – зараз збирають їхні свідчення, аби подати їх до правоохоронних органів. За їхніми словами, Білоус, їхній викладач, писав їм повідомлення особистого характеру.
- На тлі скандалу Білоуса відсторонили від роботи в університеті.
- Актори Молодого театру подали колективну заяву до КМДА з проханням відсторонити Білоуса до завершення службового розслідування.