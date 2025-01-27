​Викладача університету Карпенка-Карого відсторонили від роботи після звинувачень у домаганнях

Викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера "Молодого театру" Андрія Білоуса відсторонили від роботи у виші. Його звинувачували в сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях до студенток.

Про це розповіла помічниця ректора з адміністративних питань Ольга Сухова під час зустрічі адміністрації університету зі студентами, передає hromadske.

Після звернень студенток та акторок у виші розпочали службову перевірку. Нині Білоус відсторонений від освітнього процесу до закінчення розслідування вже правоохоронними органами.

"Заяви, які надійшли, - ми опитали пана Білоуса та передали до правоохоронних органів. Завтра зранку будемо розуміти, як їх кваліфікують правоохоронці та скільки часу це займе. Весь цей час він не буде працювати зі студентами... Ми будемо говорити про те, що він зробив/не зробив після того, як буде встановлений факт", - зазначила Сухова.

Представники адміністрації також повідомили, що у виші будуть встановлювати камери відеоспостереження та заборонять спілкування з викладачами поза межами групових чатів.

Викладачі також пройдуть підвищення кваліфікації. Окрім того, і зі студентами, і з викладачами буде проведена роз’яснювальна робота з експертами. Також у виші обіцяють удосконалити механізм звернень студентів.

Адміністрація наголосила, що не робитиме попередніх висновків, бо не є правоохоронним органом.