Легенду радянського та українського кіно Володимира Талашка звинуватили в харасменті

Народного артиста України, виконавця ролі Сергія Скворцова у фільмі "В бій ідуть одні старики", викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого Володимира Талашка звинуватили харасменті.

Про кілька випадків написав у фейсбуці сценарист Богдан Панкрухін.

Він стверджує, що Талашко вже більше 20 років дозволяє собі домагатися не тільки студенток, але і абітурієнток, які закінчили школу і прийшли вступати у виш.

"У підготовці матеріалу мені написали дві дівчини, які свого часу зіткнулися з цим недолюдем і були травмовані його діями. Скажу відразу, героїні цих історій знайшли в собі сили вирватися в останній момент і не дати можливість Талашко перейти межу, але стає страшно від тієї думки, що таких історій сотні і комусь пощастило менше. Чи потрібно говорити, що психіка людини може дуже сильно похитнутися після того, як літній педагог заганяє тебе в кут і намагається схилити до того, чого ти при здоровому глузді ніколи б не захотів і не подумав", - написав Богдан Панкрухин.

Він також опублікував кілька історій. З них стає відомо, що Талашко нібито запрошував дівчат в гості під приводом репетицій конкурсної програми, фотографував в стилі ню і пропонував зайнятися сексом.

У Міністерстві культури відреагували на цю інформацію і ініціювали службове розслідування.

"Щодо ситуації, яка склалася у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого. Міністерство культури та інформаційної політики глибоко стривожене через звинувачення одного з викладачів у неприпустимій поведінці по відношенню до колишніх студенток. Ми негайно ініціюємо службове розслідування. Закликаємо керівництво університету сприяти оперативній та всебічній перевірці усіх наведених випускницями фактів", - наголосили в Мінкультури.

Нагадаємо, раніше в студентка тоді 2 курсу “Інститут біології та медицини” КНУ ім. Тараса Шевченка Клементина Квіндт розповіла про домагання викладача Петра Романенка під час літньої практики в Каневі. Цей секс-скандал закінчився звільненням. Докладніше про історії харасменту в українських університетах читайте в матеріалі LB.ua "За красиві очі".