Тимошенко: Темпи вакцинації треба нарощувати у всіх регіонах

Україна має достатньо вакцин для масової вакцинації, яка з переходом до п’ятого етапу стала доступна для всіх категорій громадян. Завдання місцевої влади – організувати процес в такий спосіб, аби навіть мешканці малих населених пунктів мали можливість вакцинуватись, заявивзаступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він відвідав центр масової вакцинації в Черкасах і зазначив, що там є можливість вибору між CoronaVac, Pfizer та Moderna.

«Черкащина – четверта за темпами вакцинації серед областей України. Тут зробили понад 216 тисяч щеплень. Працюють 30 центрів вакцинації, 95 пунктів щеплень і 25 мобільних бригад. Однак темпи треба нарощувати, у всіх регіонах», - сказав Тимошенко.

За словами заступника голови ОП, місцева влада має доручення розгорнути мінімум один великий центр масової вакцинації в області, а також центри вакцинації у кожному райцентрі та містах із населенням понад 100 тисяч мешканців. Також має бути організовано безкоштовне підвезення до пунктів вакцинації людей, які проживають в менших населених пунктах.

«Але досі багато людей, особливо в малих населених пунктах, не знають про можливість щеплення. Тому головам обласних адміністрацій поставлено завдання проїхати районами і особисто перевірити, як організовано процес. Чи знають люди, як отримати щеплення і де його зробити. Впевнений, що приїзд очільника області приверне увагу і допоможе переконати людей не зволікати з щепленням від COVID-19», - підкреслив Тимошенко.

Він додав, що в країні достатньо вакцин і кваліфікованих медичних працівників та закликав усіх скористатися цією можливістю і вакцинуватись.

Раніше Тимошенко повідомляв, що в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», яку він координує, заплановано до кінця року модернізувати 200 приймальних відділень лікарень. А з нового року почнеться масова реконструкція обласних лікарень.