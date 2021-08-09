Угорщина скасувала обмеження на в’їзд українців

Тільки для прибулих літаками вимагатимуть негативний ПЛР-тест або сертифікат вакцинації.

З 7 серпня 2021 року громадяни України можуть перетинати українсько-угорський кордон без обмежень, запроваджених у зв’язку з розповсюдженням коронавірусу.

Про це інформує пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

"Виключення – авіаційний транспорт: додатково вимагається негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, отриманий не пізніше 72 годин на момент в’їзду, або український чи угорський сертифікат про вакцинацію (разом з громадянами, які мають сертифікат, також можуть без обмежень в’їжджати діти до 18 років)", - сказано в повідомленні.

Для транзитного проїзду можуть додатково вимагати документи, що підтверджують право на в’їзд у країну призначення.

Як повідомляли, ще в червні Україна та Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію проти коронавірусу.

Нагадаємо, з 5 серпня, згідно з постановою Кабінету Міністрів України, змінилися пов'язані з карантином правила перетину кордону і контрольних пунктів в'їзду-виїзду. Тепер тим, хто в'їжджає в Україну без свідоцтва про вакцинацію, доведеться йти на самоізоляцію.