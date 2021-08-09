Кузін припустив, чому Європа досі не реєструє китайський CoronaVac
Кузін припустив, чому Європа досі не реєструє китайський CoronaVac
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Пам'яті Олександра Ройтбурда. «В мене немає життєвої філософії. Можливо, її відсутність і становить моє особисте щастя»
Пам'яті Олександра Ройтбурда. «В мене немає життєвої філософії. Можливо, її відсутність і становить моє особисте щастя»
Харків засипало градом
Харків засипало градом
Власник "Челсі" Абрамович скликав термінову нараду щодо ситуації з Мессі
Власник "Челсі" Абрамович скликав термінову нараду щодо ситуації з Мессі
Помер художник і голова Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд
Помер художник і голова Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд
Дорогой Саша
Дорогой Саша
Ройтбурд продає скандальну картину, яка заважала йому очолити одеський музей
Ройтбурд продає скандальну картину, яка заважала йому очолити одеський музей
Через фото з російською спортсменкою олімпійську призерку Магучіх викличуть у Міноборони
Через фото з російською спортсменкою олімпійську призерку Магучіх викличуть у Міноборони
ГоловнаСуспільствоЖиття

Угорщина скасувала обмеження на в’їзд українців

Тільки для прибулих літаками вимагатимуть негативний ПЛР-тест або сертифікат вакцинації.

Угорщина скасувала обмеження на в’їзд українців
Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

З 7 серпня 2021 року громадяни України можуть перетинати українсько-угорський кордон без обмежень, запроваджених у зв’язку з розповсюдженням коронавірусу.

Про це інформує пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

"Виключення – авіаційний транспорт: додатково вимагається негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, отриманий не пізніше 72 годин на момент в’їзду, або український чи угорський сертифікат про вакцинацію (разом з громадянами, які мають сертифікат, також можуть без обмежень в’їжджати діти до 18 років)", - сказано в повідомленні.

Для транзитного проїзду можуть додатково вимагати документи, що підтверджують право на в’їзд у країну призначення.

Як повідомляли, ще в червні Україна та Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію проти коронавірусу.

Нагадаємо, з 5 серпня, згідно з постановою Кабінету Міністрів України, змінилися пов'язані з карантином правила перетину кордону і контрольних пунктів в'їзду-виїзду. Тепер тим, хто в'їжджає в Україну без свідоцтва про вакцинацію, доведеться йти на самоізоляцію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також