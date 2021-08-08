У неділю ввечері, 8 серпня, у Кривому Розі внаслідок вибуху гранати постраждав чоловік, поліція з’ясовує обставини.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

61-річного потерпілого в тяжкому стані було доставлено в лікарню.

"За попередньою інформацією 8 серпня ввечері, біля одного із будинків по вул. Кармелюка в руках у місцевого мешканця вибухнула граната. Внаслідок вибуху перехожі громадяни не постраждали. Зараз на місці працюють правоохоронці. Всі обставини справи з’ясовуються", - йдеться у повідомленні

Місцевий сайт "Відкритий" повідомляє, що постраждалий прийшов на прохідну гірського комбінату з двома гранатами і вимагав пустити його на територію.

"Оперативно прибулі на місце співробітники поліції виявили чоловіка у дворі. Він у прямому сенсі сидів на одній гранаті, а іншу тримав у руці", - йдеться у повідомленні.

За даними видання, в результаті вибуху чоловікові відірвало ногу. Його госпіталізували в місцеву лікарню.

Зараз територія навколо комбінату оточена. На місці працюють співробітники поліції, пожежники та медики. Також на місці знаходяться працівники слідчо-оперативної групи, які встановлюють всі обставини і мотиви того, що сталося.

Фото: opentv.media

Фото: opentv.media

Нагадаємо, 4 серпня вранці чоловік прийшов до будівлі Кабміну і повідомив про "захоплення" і намір підірвати гранату. Поліція для його затримання влаштувала спецоперацію та перекрила рух. Правоохоронці повідомили, що будуть вживати спецзаходів, якщо чоловік не здасться добровільно.

Затримати колишнього бійця "Айдару" Володимира Прохнича з гранатою РГД біля Кабінету Міністрів вдалося завдяки його другу - волонтеру Василю, який провів з ним перемовини.