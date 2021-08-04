Чоловік, який прийшов з гранатою в Кабмін, здався поліції завдяки переговорам зі своїм другом-волонтером, - МВС

Надалі з ним будуть проведені слідчі дії, в тому числі призначено психіатричну експертизу.

Затримати колишнього бійця "Айдару" Володимира Прохнича з гранатою РГД біля Кабінету Міністрів вдалося завдяки його другу - волонтеру Василю, який провів з ним перемовини.

Про це під повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Правопорушник, який сьогодні намагався вдертися з гранатою до будівлі КМУ, здався поліції після перемовин зі своїм товаришем. Він затриманий. Надалі з ним будуть проведені слідчі дії, в тому числі призначено психіатричну експертизу. У ході слідства стане зрозуміло, що саме спонукало ветерана війни з РФ, сапера за спеціальністю, взяти в руки гранату та піти до будівлі уряду", - написав голова МВС у фейсбуці.

Монастирський наголосив, що ніхто не має порушувати закон, навіть ветерани та захисники України.

"Граната в його руках була бойовою. У випадку підриву могли загинути і травмуватися люди. Дякую всім співробітникам поліції, СБУ, Управління державної охорони, які брали участь у цій спецоперації. Окрема подяка товаришу правопорушника - Василю, який зробив все для того, щоб переконати свого друга скласти зброю", - додав міністр.

Раніше глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив на брифінгу, що поліція відкриє провадження за чотирма статтями. Одна з них найважча - 147 ККУ (захоплення заручників). Її санкція - до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, у червні 2018 року співробітники поліції в Києві біля Кабінету Міністрів України затримали чоловіка, який вийшов з таксі в засобах індивідуального захисту, в масці і бронежилеті та з автоматом Калашникова і пішов у бік Верховної Ради.

У листопаді 2015 року Верховна Рада зобов'язала військовослужбовців, які брали безпосередню участь у АТО, пройти безкоштовну психологічну реабілітацію. Однак станом на лютий 2018 року черга на таку реабілітацію лише в Києві й області становила 20 тис. осіб. Зазначалося, що основна проблема - в браку коштів. У командуванні заявляли, що, зокрема, у 2017 році виділених на реабілітацію учасників АТО грошей вистачило для забезпечення 42% потреб.

Також повідомляли, що армія укомплектована офіцерами-психологами лише на 37%.