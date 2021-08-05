У Харківській області проходять обшуки по справі, в якій фігурують члени Нацкорпусу

Причини обшуків поки офіційно не повідомляються.

У Харківській області відбуваються слідчо-оперативні дії в межах провадження, де фігурують члени Національного корпусу. Про це з посиланням на пресслужбу управління СБУ на Харківщині пише "Інтерфакс-Україна".

"Наразі в Харківській області справді відбуваються оперативно-слідчі дії, обшуки в межах кримінального провадження, фігурантами в якому є члени Нацкорпусу", - повідомили в пресцентрі УСБУ в Харківській області.

Більш детальну інформацію обіцяють надати після завершення оперативно-слідчих дій.

Національний корпус – рух та політична партія, утворена в жовтні 2016 на основі громадських активістів, ветеранів і волонтерів.