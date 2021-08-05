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У Чорному морі розпочалась активна фаза протимінних навчань "Дайв-2021"

У них беруть участь військові з України, Грузії, Болгарії, Азербайджану, США та Румунії.

В акваторії Чорного моря за участі Військово-Морських сил України розпочалась активна фаза багатонаціонального протимінного навчання "Дайв-2021".

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

У тренуванні також беруть участь військові з Грузії, Болгарії, Азербайджану, США та Румунії, інформує пресслужба ВМС України.

Відпрацювання елементів проходить у складі тактичних підрозділів з використанням новітнього водолазного спорядження країн-учасниць, спеціального обладнання пошуково-рятувального судна українських ВМС "Олександр Охрименко" та гідрографічного комплексу судна Морських Сил Румунії "Александру Катанеану".

Відповідно до плану проведення навчання військові відпрацьовують парні водолазні спуски на глибину понад 30 метрів у складі інтернаціональних груп із виходом по попередньо узгодженому режиму декомпресії. Додатково відпрацьовуються елементи надання медичної допомоги із залученням барокамери, у разі виявлення кисневої хвороби.

Одночасно на румунському судні іноземні колеги ознайомили учасників з роботою сучасного океанографічного, метеорологічного, топографічного та гідрографічного обладнання.

Попереду на учасників чекає відпрацювання операцій з підводного розмінування, підводних підривних і технічних робіт, протимінні дії тощо.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Нагадаємо, з 12 по 24 липня на Миколаївщині тривали українсько-британські військові навчання CossackMace 2021.

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