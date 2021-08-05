На Донбасі український військовий отримав бойову травму

Протягом минулої доби, 4 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.

У результаті ворожих обстрілів один військовий отримав бойову травму, повідомляє пресцентр ООС у ранковому зведенні.

"Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан здоров’я – задовільний", - сказано в повідомленні.

У зведенні зазначається, що вчора поблизу Павлополя та Гранітного російсько-окупаційні війська застосовували станкові протитанкові гранатомети.

Біля Південного ворог двічі відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, а також мінометів 120-го та 82-го калібрів, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Новотошківського противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Золотого-4 окупанти застосовували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарати типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Станом на 7:00 5 серпня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"За поточну добу бойових втрат серед наших захисників немає. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь", - повідомляють у штабі.

Нагадаємо, у суботу, 31 липня, український військовий отримав на Донбасі осколкове поранення.