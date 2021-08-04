Кабмін схвалив законопроєкт про перехідний період

В документі пропонується закріпити на рівні закону визначення РФ як держави-агресора та держави-окупанта.

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Закону України "Про засади державної політики перехідного періоду".

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 4 серпня, передає пресслужба Мінреінтеграції.

Повідомляється про такі ключові цілі документу:

1. визначити базові засади ("червоні лінії") деокупації та реінтеграції;

2. уніфікувати підходи як щодо тимчасово окупованих частин Донецької і Луганської областей, так і щодо Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;

3. впорядкувати та осучаснити існуючу профільну термінологію, а також запровадити поняття, які розкривають його новели — терміни перехідна юстиція, конвалідація, тимчасова окупація, тощо;

4. розподілити регулювання на конфліктний та постконфліктний періоди, що дозволить визначити певний алгоритм дій держави під час реінтеграції тимчасово окупованих (деокупованих) територій та їхніх мешканців;

5. посилити соціальний зв’язок з тимчасово окупованими територіями;

6. запровадити елементи перехідної юстиції, зокрема відповідальність за правопорушення, пов’язані з тимчасовою окупацією;

7. запровадити інститут конвалідації правочинів, що були вчинені на тимчасово окупованих територіях;

8. створити передумови формування кадрового резерву для роботи на деокупованих територіях;

9. встановити обмеження щодо обігу валюти держави-агресора протягом перехідного періоду;

10. визначити подальший розвиток для пакета законопроєктів про перехідний період, що нині розробляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Важливим завданням законопроєкту є запровадження інструментів стратегічного планування й закріплення основних цінностей для державної політики перехідного періоду: пріоритет людини (її гідності, прав і свобод) в поєднанні з недоторканністю державного суверенітету та територіальної цілісності.

В документі також принципово пропонується закріпити на рівні закону визначення Російської Федерації як держави-агресора та держави-окупанта.

"Існує нагальна потреба окреслити конкретний перелік заходів, які здійснює держава в процесі деокупації та реінтеграції. При цьому не може бути зроблено жодних поступок державі-агресору в питаннях територіальної цілісності та державного суверенітету України. І наш законопроєкт є рамкою державної політики в цьому напрямку", - наголосив Віцепрем‘єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Наступний крок - внесення законопроєкту у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради.

Раніше віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що в проєкті закону про державну політику перехідного періоду відмовилися від використання поняття "колаборант". У МінТОТ вважають, що люди на окупованій території у більшості є заручниками.