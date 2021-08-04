Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід фігурантці справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

Як повідомив адвокат Кузьменко Тарас Безпалий, суд частково задовольнив клопотання про зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на нічний (з 23:00 до 06:00). Також суд постановив зняти з Кузьменко електронний браслет.

Фото: facebook.com/kiian.julia.1

20 липня 2016 року в центрі Києва було підірвано машину керівника інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій знаходився Павло Шеремет. Журналіст загинув на місці після вибуху.

Про підозру було повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтеру та дитячому медику Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку. Досудове слідство стосовно підозрюваних було завершено 22 травня 2020 року.

25 серпня Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення, згідно з яким розгляд по суті справи за обвинуваченням Антоненка, Дугарь і Кузьменко в причетності до вбивства Шеремета здійснюватиме суд присяжних.

Кузьменко перебувала під цілодобовим домашнім арештом, на Дугарь покладено особисті зобов'язання, а Антоненка понад рік тримали під вартою.

Апеляційний суд неодноразово залишав чинним запобіжний захід для Антоненка. 30 квітня 2021 року Шевченківський районний суд Києва змінив йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Жоден з обвинувачених своєї провини в причетності до вбивства Шеремета не визнає. Суд присяжних наразі перебуває на стадії дослідження письмових доказів у справі.