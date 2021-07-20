Посольства США, Німеччини та Франції закликали до справедливого розслідування вбивства Шеремета

Журналіст загинув у результаті підриву автомобіля п'ять років тому.

Посольства США, Німеччини та Франції вшанували пам'ять журналіста Павла Шеремета, який загинув 2016 року в результаті підриву автомобіля, і закликали до справедливого розслідування його вбивства.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми вшановуємо пам’ять журналіста Павла Шеремета, вбитого п'ять років тому у Києві. Ми всі повинні захищати права і свободи журналістів, а також продовжувати забезпечувати справедливість для сімей і близьких тих, кого ми втратили", - йдеться в повідомленні американського посольства у Twitter.

Посольство Франції висловило сподівання, що справу буде розкрито, а винуватців злочину - покарано.

"20 липня 2021 року минає п'ять років від убивства журналіста видання "Українська правда" Павла Шеремета. Франція віддає шану пам'яті загиблого та сподівається, що справу буде розкрито і винуватці злочину покарані. Щирі співчуття близьким і рідним", - йдеться в повідомленні дипвідомства.

Німеччина також сподівається на повне розслідування вбивства журналіста.

"П'ять років тому жорстоко вбили Павла Шеремета, а зловмисників досі не спіймали. Сьогодні ми думками з ним та його сім’єю і продовжуємо сподіватися на повне розслідування цього злочину", - йдеться в повідомленні посольства ФРН.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва було підірвано машину керівника інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій знаходився Павло Шеремет. Журналіст загинув на місці після вибуху.

Про підозру було повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтеру та дитячому медику Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку. Досудове слідство стосовно підозрюваних було завершено 22 травня 2020 року.

25 серпня Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення, згідно з яким розгляд по суті справи за обвинуваченням Антоненка, Дугарь і Кузьменко в причетності до вбивства Шеремета здійснюватиме суд присяжних.

Кузьменко перебуває під цілодобовим домашнім арештом, на Дугарь покладено особисті зобов'язання, а Антоненка понад рік тримали під вартою.

Апеляційний суд неодноразово залишав чинним запобіжний захід для Антоненка. 30 квітня 2021 року Шевченківський районний суд Києва змінив йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Жоден з обвинувачених своєї провини в причетності до вбивства Шеремета не визнає. Суд присяжних наразі перебуває на стадії дослідження письмових доказів у справі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не знає, хто стоїть за злочином, однак не виключає, що до вбивства причетна контррозвідка СБУ.