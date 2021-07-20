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Китай відкинув звинувачення у хакерській атаці на Microsoft Exchange Server

Кібернапад зачепив 30 тисяч організацій по всьому світу.

Китай відкинув звинувачення у хакерській атаці на Microsoft Exchange Server
Фото: SpectraSoft

Китай відкинув звинувачення західних країн у хакерській атаці на сервіс Microsoft Exchange Server, про яку стало відомо в березні 2021 року.

У понеділок, 19 липня, Сполучені Штати Америки разом з Великобританією та Австралією вперше офіційно звинуватили у взломі китайських урядових хакерів. У понеділок до заяви приєдналась також Нова Зеландія.

Китайське посольство у Веллінгтоні назвало ці обвинувачення "безпідставними та безвідповідальними". "Китайський уряд є непорушним поборником кібербезпеки", - йдеться у повідомленні на сайті посольства.

Дипломати завили, що Китай обвинувачують бездоказово.

Водночас, як повідомляє BBC, посольство КНР у Австралії заявило, що США самі є "світовим чемпіоном зі зловмисних кібератак".

Хакерська атака на Microsoft охопила щонайменше 30 тисяч організацій по всьому світу, які використовували сервіс Exchange для корпоративної пошти.

Відповідальність за атаку на Microsoft Exchange поклали на хакерську групу Hafnium, спонсоровану китайською владою.

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