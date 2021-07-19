Саудівська Аравія закриває виїзд з країни для тих, хто не отримав щеплення

Такі заходи влади приймають на тлі початку в країні хаджу.

Влада Саудівської Аравії попередила, що з 9 серпня виїхати за кордон зможуть тільки ті піддані, які повністю вакциновані від COVID-19.

Про це повідомляє Saudi Press Agency з посиланням на заяву офіційного представника МВС королевства.

“Отримання другої дози вакцини COVID-19 є умовою для виїзду громадян Саудівської Аравії за кордон з 9 серпня 2021 року”, -йдеться у повідомленні.

Виняток з цього правила зроблять для дітей до 12 років, для людей, які видужали після COVID-19 протягом останніх шести місяців, а також тих, що видужали, хто вже зробив одну дозу вакцини. Крім того, тільки вакциновані саудівські піддані зможуть повернутися на свої робочі місця і більше не працювати віддалено.

Такі заходи влади приймають на тлі початку в країні хаджу. Хадж - паломництво в Мекку, де знаходиться головна святиня ісламу - Кааба.

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З 15 липня ЄС включив Україну до списку країн, для яких скасовано обмеження на поїздки. Рекомендація Ради має консультаційний характер і не є прямою вказівкою національним урядам.