Двоє американців, які допомогли ексглаві Nissan втекти з Японії у футлярі для музичних інструментів, отримали тюремні строки

Суд у Токіо в понеділок, 19 липня, ухвалив вирок двом американцям, які допомогли ексглаві Nissan Карлосу Гону втекти з Японії у футлярі для музичних інструментів.

Як повідомляє агентство Reuters, ветеран сил спеціальних операцій США Майкл Тейлор отримав два роки ув'язнення, а його син Пітер - один рік і вісім місяців.

Бразилець ліванського походження Карлос Гон був одним з небагатьох іноземних топменеджерів у Японії. Він починав свою кар'єру в Michelin у Франції, потім перейшов в Renault. У 1999 році приєднався до Nissan, коли той був придбаний французьким виробником, а у 2001 році став CEO і врятував Nissan від банкрутства.

У листопаді 2018 року японська влада арештувала Гона за підозрою у фінансових порушеннях на території Японії. Через кілька місяців його відпустили під заставу без права виїзду за кордон. Загальна сума внесених ним коштів становила 14 млн доларів.

Його повинні були судити у квітні 2020 року, але в грудні 2019 року він зник.

Як з'ясувалося пізніше, його вивезли з Японії на приватному літаку у футлярі для музичних інструментів. Кофр з Карлосом Гоном везли батько та син Майкл і Пітер Тейлори, які вдавали з себе музикантів.

Зараз Гон перебуває в Лівані, який не має договору про екстрадицію з Японією.

Водночас США видали Тейлорів Японії, де їх відправили під суд за допомогу в організації втечі. За даними слідства, чоловіки отримали 1,3 млн доларів за свої послуги та ще 500 тисяч доларів на судові витрати.