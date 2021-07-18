США про поставку вакцини Moderna: "Ця партія підтверджує дружбу з Україною"

Україна вперше отримала партію вакцини проти коронавірусу компанії Moderna, яку передали Сполучені Штати Америки.
Про це йдеться в заяві Держдепу в Twitter.
Як наголосили в американському відомстві, ця партія вакцини "підтверджує дружбу з Україною".
"Сполучені Штати прагнуть подолати глобальну пандемію COVID-19, щоб створити безпечніший світ. Наше пожертвування Україні 2 мільйонів доз вакцини Moderna підтверджує нашу відданість цій місії та нашу дружбу з Україною", - йдеться в повідомленні.
The United States is committed to beating the global COVID-19 pandemic to create a safer and more secure world. Our donation of 2 million doses of the Moderna vaccine to Ukraine reaffirms our commitment to this mission and our friendship with Ukraine. pic.twitter.com/JAkv9kSzXo— Department of State (@StateDept) July 18, 2021
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у серпні Україна очікує два мільйони доз вакцини Novavax. Крім цього, уряд очікує на регулярні поставки вакцин, які уже використовують в Україні - Pfizer, Coronovac, Astrazeneca.
Перше щеплення від ковіду в Україні зробили 24 лютого.
Міністерство охорони здоров’я планує запустити вакцинацію в аптеках.