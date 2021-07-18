США про поставку вакцини Moderna: "Ця партія підтверджує дружбу з Україною"

Україна вперше отримала партію вакцини проти коронавірусу компанії Moderna, яку передали Сполучені Штати Америки.

Про це йдеться в заяві Держдепу в Twitter.

Як наголосили в американському відомстві, ця партія вакцини "підтверджує дружбу з Україною".

"Сполучені Штати прагнуть подолати глобальну пандемію COVID-19, щоб створити безпечніший світ. Наше пожертвування Україні 2 мільйонів доз вакцини Moderna підтверджує нашу відданість цій місії та нашу дружбу з Україною", - йдеться в повідомленні.

The United States is committed to beating the global COVID-19 pandemic to create a safer and more secure world. Our donation of 2 million doses of the Moderna vaccine to Ukraine reaffirms our commitment to this mission and our friendship with Ukraine. pic.twitter.com/JAkv9kSzXo — Department of State (@StateDept) July 18, 2021

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у серпні Україна очікує два мільйони доз вакцини Novavax. Крім цього, уряд очікує на регулярні поставки вакцин, які уже використовують в Україні - Pfizer, Coronovac, Astrazeneca.

Перше щеплення від ковіду в Україні зробили 24 лютого.

Міністерство охорони здоров’я планує запустити вакцинацію в аптеках.