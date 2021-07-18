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Бельгія відкрила кордони для українців

Країна відкрилася для всіх типів подорожей мешканців України.

Бельгія відкрила кордони для українців
Аеропорт Брюсселя, квітень 2021 року
Фото: ЕРА/UPG

Бельгія відкрила кордони для громадян України відповідно до рекомендацій Ради Євросоюзу.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Твіттері.

“Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше”, – написав міністр у своєму твітері.

Нагадаємо, Рада ЄС внесла Україну до оновленого списку країн, для яких скасовується пов’язане з пандемією COVID-19 обмеження на поїздки.

З 15 липня 2021 року державам-членам ЄС рекомендовано поступово скасовувати обмеження на поїздки на зовнішніх кордонах для жителів таких третіх країн:

Албанія, Вірменія, Австралія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Бруней-Даруссалам, Канада, Ізраїль, Японія, Йорданія, Ліван, Чорногорія, Нова Зеландія, Катар, Молдова, Республіка Північна Македонія, Саудівська Аравія, Сербія, Сінгапур, Південна Корея, Україна (нова), Сполучені Штати Америки, Китай (за умови підтвердження взаємності).Обмеження на поїздки також рекомендовано поступово скасувати для особливих адміністративних районів Китаю - Гонконгу і Макао.

Водночас з цього списку виключили Руанду і Таїланд.

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