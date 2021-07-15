ЄС включив Україну до списку країн, для яких скасовано обмеження на поїздки

З 15 липня 2021 року державам-членам ЄС рекомендовано поступово скасовувати обмеження на поїздки на зовнішніх кордонах для жителів переліченихусписку країн, зокрема України.

Рада ЄС внесла Україну до оновленого списку країн, для яких скасовується пов’язане з пандемією COVID-19 обмеження на поїздки.

Про це повдіомляє LIGA.net з посиланням на сайт Ради ЄС.

З 15 липня 2021 року державам-членам ЄС рекомендовано поступово скасовувати обмеження на поїздки на зовнішніх кордонах для жителів наступних третіх країн:

Албанія, Вірменія, Австралія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Бруней-Даруссалам, Канада, Ізраїль, Японія, Йорданія, Ліван, Чорногорія, Нова Зеландія, Катар, Молдова, Республіка Північна Македонія, Саудівська Аравія, Сербія, Сінгапур, Південна Корея, Україна (нова), Сполучені Штати Америки, Китай (за умови підтвердження взаємності).

Обмеження на поїздки також рекомендовано поступово скасувати для особливих адміністративних районів Китаю - Гонконгу і Макао.

Разом з тим з цього списку виключили Руанду і Таїланд.

Наголошується, що рекомендація Ради має консультаційний характер і не є прямою вказівкою національним урядам.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на засіданні уряду в середу підкреслив, що рішення Євросоюзу є рекомендованим. Кожна держава-член розглядатиме включення України в національний "зелений список" та самостійно визначатиме умови в'їзду на свою територію.

Список країн, для яких рекомендовано скасувати обмеження на в’їзд, оновлюється що два тижні. Раніше в МЗС України повідомили, що представництво України при ЄС взаємодіє з європейською стороною задля включення України до переліку країн для вільного в’їзду.