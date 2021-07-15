У Туреччині за контрабанду наркотиків затримали судно під прапором Ліберії з українським екіпажем

Капітана та трьох його помічників заарештовао, їм висунуто обвинувачення.

10 липня турецькі правоохоронці затримали в порту Іскендерун судно "MSC CAPUCINE R" під прапором Ліберії. Екіпаж складається із 24 українців та одного іноземця.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його словами, 11 линя прокуратура м. Іскендерун заарештувала капітана та трьох його помічників. Усі - громадяни України. Їм висунуто обвинувачення в контрабанді наркотиків.

Посольство України в Туреччині надає затриманим консульську допомогу.

"Наші громадяни забезпечені адвокатом та перекладачем, консули підтримують зв'язок із їхніми рідними. Українська дипустанова звернулася до турецької сторони із запитом на отримання доступу до матеріалів слідства та відвідання українських моряків"

Решта членів екіпажу нині знаходиться на борту судна. Вони беруть участь в розслідуванні як свідки.

Нагадаємо, на початку червня Шрі-Ланка відпустила українського моряка, затриманого у 2015 році за підозрою в контрабанді зброї та набоїв.