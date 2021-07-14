США перекинули в Литву важку техніку в рамках ротації американських військ

Військова техніка та озброєння були розвантажені з американських транспортних кораблів в литовському порту Клайпеда.

Сполучені Штати завершили доставку в Європу важкого озброєння і військової техніки для бронетанкової бригади, яка перекинута на континент в рамках чергової ротації американських військ.

Про це повідомляє ”Інтерфакс-Україна” з посиланням на Європейське командування Армії США.

Військова техніка та озброєння були розвантажені з американських транспортних кораблів в литовському порту Клайпеда.

Загалом в рамках операції Atlantic Resolve ( "Атлантична рішучість") в Литву прибуло 3,8 тис. американських військовослужбовців, 80 танків Abrams, 15 155-мм самохідних артилерійських установок Paladin, 130 бойових машин піхоти Bradley, 500 вантажівок, 850 причепів, 1,5 тис. колісних автомобільних засобів і інша техніка, повідомило Командування Армії США В Європі.

З квітня 2014 року в рамках операції Atlantic Resolve, яка здійснюється після початку конфлікту на сході України, в Литву для посилення східного флангу НАТО регулярно на ротаційній основі розміщується змінний контингент Армії США.

Нагадаємо, Польща вирішила придбати 250 американських танків M1A2 Abrams у новій версії SEPv3. Цих танків буде достатньо для створення щонайменше чотирьох танкових батальйонів.