Військового, який поранив дитину на Житомирщині, відправили під домашній арешт

Йому також повідомлено про підозру.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту військовослужбовцю, який поранив 9-річного хлопчика у Житомирській області.

Про це повідомила Генеральна прокуратура.

Чоловіку повідомлено про підозру у нанесенні дитині умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України).

Одночасно проводяться інші слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події.

Нагадаємо, 12 липня у місті Новоград-Волинський дитина отримала вогнепальне поранення і наразі перебуває у лікарні у важкому стані. Поліцейські провели низку інших слідчо-розшукових заходів та у результаті обшуку за місцем проживання пораненого хлопчика правоохоронці виявили докази того, що поранення дитини відбулось у будинку. З місця події вилучено кулю калібром 9 мм та інші речові докази.

Також нині встановлено, що до завдання дитині вогнепального поранення причетний житель м. Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні.

13 липня за допомогою гелікоптера Системи авіаційної безпеки МВС пораненого хлопчика транспортували до столиці. Боротьбу за його життя продовжать медики Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ "Охматдит".