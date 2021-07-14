Хаос по-американськи: навіщо США віддають Афганістан «Талібану»
Хаос по-американськи: навіщо США віддають Афганістан «Талібану»
Меркель вважає, що Україна має імплементувати "формулу Штайнмаєра"
Меркель вважає, що Україна має імплементувати "формулу Штайнмаєра"
Facebook видалив, а потім повернув пост посла України з критикою статті Путіна про "один народ" (оновлено)
Facebook видалив, а потім повернув пост посла України з критикою статті Путіна про "один народ" (оновлено)
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, на заміну розглядають трьох кандидатів (оновлено)
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, на заміну розглядають трьох кандидатів (оновлено)
Аваков підтвердив заяву про відставку
Аваков підтвердив заяву про відставку
Монастирський: "Я прийняв найскладніше рішення у своєму житті"
Монастирський: "Я прийняв найскладніше рішення у своєму житті"
Літаки Антонова із західними двигунами: між доцільністю та можливістю
Літаки Антонова із західними двигунами: між доцільністю та можливістю
Знайдено загублену дисертацію Медведчука про національну ідею українців
Знайдено загублену дисертацію Медведчука про національну ідею українців
Зеленський запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС
Зеленський запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ викликає на допит нардепів Бойка, Палицю, Борта і Ларіна у справі про "Харківські угоди"

Вони фігурують як свідки в справі про державну зраду.

СБУ викликає на допит нардепів Бойка, Палицю, Борта і Ларіна у справі про "Харківські угоди"
Фото: EPA/UPG

Служба безпеки України викликає на допит народних депутатів Юрія Бойка (ОПЗЖ), Віталія Борта (ОПЗЖ), Сергія Ларіна (ОПЗЖ), Ігоря Палицю ("За майбутнє"), Дмитра Шпенова (позафракційний). 

Відповідні повістки розміщені на сайті СБУ. Всі депутати викликаються на допит у якості свідків у провадженні 22021000000000073. 

"Вказані громадяни були викликані на допит у так званій справі "Харківських угод". Як чинні народні депутати, вони викликалися через Апарат ВРУ", – повідомив у коментарі речник СБУ Артем Дехтяренко.

Нагадаємо, 21 квітня 2010 року президенти України і Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали так звані "харківські угоди" про продовження на 25 років базування Чорноморського флоту в Криму в обмін на надання Україні стодоларової знижки на газ. Верховна Рада ратифікувала ці угоди 27 квітня 2010 року. Після окупації Криму Держдума РФ в односторонньому порядку розірвала ці угоди.

11 березня 2021 року на засіданні РНБО було прийнято рішення перевірити мотивацію депутатів, які голосували за "харківські угоди".

12 березня СБУ почала розслідувати підписання "Харківських угод".16 березня в адміністративних будівлях органів влади, які були залучені до підготовки та ратифікації так званих "Харківських угод", були проведені обшуки.

Підозру в держзраді за епізодом цих угод оголосили експрем'єру Миколі Азарову. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , ,

Читайте також