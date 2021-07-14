Поліція звинуватила начальника кар'єру в Запоріжжі в незаконному видобуванні граніту на 450 млн гривень

Національна поліція звинуватила директора гранітного кар'єру в Запоріжжі у незаконному видобуванні корисних копалин на суму 450 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Директор підприємства за відсутності відповідних дозвільних документів упродовж вересня-грудня 2018 року організував незаконне видобування граніту шляхом проведення трьох масових вибухів на Правобережній ділянці Мокрянського родовища. Таким чином незаконно видобуто понад 85 тис т корисних копалин загальнодержавного значення вартістю понад 450 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Начальнику кар'єру повідомили про підозру за ч. 4 ст. 240 КК України - незаконне видобування корисних копалин.

За даними Державної служби геології та надр користувачем Правобережної ділянки Мокрянського родовища є ТОВ "Мокрянський кам'яний кар'єр №3", директор компанії - Руслан Свистун.

Нагадаємо, що місяць тому кілька місяців тому за схожими обставинами аналогічну підозру отримав директор кар'єру на Передаточнинському родовищі.