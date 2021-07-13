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Обвинувачений ексголова запорізької міліції Серба з’явився до суду

Він наголосив, що братиме участь у засіданнях.

Обвинувачений ексголова запорізької міліції Серба з’явився до суду
Володимир Серба
Фото: Новости Мелитополя

12 липня у Жовтневому суді Запоріжжя пройшло засідання у справі стосовно колишнього начальника запорізької міліції Володимира Серби. Обвинувачений Серба прийшов до Дружківського суду Донецької області і приймав участь у засіданні по відеозв’язку із судом у Запоріжжі.

На початку засідання захисник Володимира Серби звернувся до суду із заявою, що його підзахисний братиме участь у засіданні по відеозв’язку та передав довідку з лікарні.

"Я заявляв клопотання про проведення судового засідання у режимі відеоконференції посилаючись на хворобу Серби та неможливість своєчасно прибути до судового засідання, тому прошу долучити довідку про стан його здоров’я", - повідомив у суді адвокат.

Суддя Жовтневого суду Юлія Пивоварова зачитала інформацію, що міститься у довідці: "Адвокату Бондарю, 9.07, адміністрація лікарні надає інформацію, що Серба з 6.07 по теперішній час знаходиться на лікуванні в терапевтичному відділенні".

Сам Володимир Серба заявив, що братиме участь у засіданнях.

"Я буду присутнім в суді, якщо навіть на носилках занесуть", - звернувся до суду обвинувачений.

Після цього суддя Пивоварова оголосила про початок судового розгляду і прокурор зачитав обвинувальний акт стосовно Володимира Серби.

Нагадаємо, колишнього голову запорізької міліції обвинувачують у розгоні Майдану 26 січня 2014 року. Першого липня, після семи років перебування у розшуку, Серба з’явився до Жовтневого суду Запоріжжя, де йому обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, хоча прокуратура подавала клопотання про арешт в СІЗО. На сайті міністерства внутрішніх справ Володимир Серба досі перебуває в розшуку.

Тетяна Безрук
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