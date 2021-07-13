Суд наклав арешт на будівлю навчально-методичного центру "Квіти України" за адресою Січових Стрільців, 49 у Києві.

Про це повідомив народний депутат України Дмитро Гурін.

"Тільки що на будівлю "Квітів України" як запобіжний захід судом накладено арешт, який забороняє будь-які дії з будівлею - будівельні роботи, демонтаж і все інше. Арешт накладено по справі щодо самоуправства за вчорашньою заявою одного з активістів", - написав нардеп у фейсбуці.

Оновлення. Міністр культури Олександр Ткаченко уточнив, що припис, який забороняє будь-які будівельні роботи, інспектор МКІП не зміг вручити забудовникам особисто.

"Тим не менш – будь-які подальші дії є незаконними, адже дозвіл МКІП на будівельні роботи у забудовника відсутній. Про що йдеться у приписі? Про те, що проведення будробіт у межах історичного ареалу без відповідних дозволів центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини – неможливе", - написав міністр у телеграм-каналі.

Фото: telegram.org/Олександр Ткаченко

Фото: telegram.org/Олександр Ткаченко

Фото: telegram.org/Олександр Ткаченко

Він додав, що допоки триватиме розгляд усіх спірних питань, патрульні поліції чергуватимуть біля "Квітів України". Міністерство культури та інформаційної політики триматиме ситуацію на контролі.

За словами Олександра Ткаченка, вчора він спілкувався з міським головою Києва Віталієм Кличком у пошуках рішень.

"А сьогодні публікуються заяви його радників про ніби-то дозвіл від МКІП – несенітниця. Позицію нашого міністерства я вже виклав вище і ми будемо її відстоювати. А КМДА рекомендую розглянути шляхи, як подати об'єкт на набуття статусу пам’ятки місцевого значення, бо саме це у їхній юрисдикції", - резюмував міністр.

Як повідомляли, вчора у Києві почали демонтаж модерністської будівлі "Квітів України". На її місці планують спорудити черговий офісний центр. Роботи зупинили активісти, але до того часу забудовник встиг зруйнувати фасад.

Будівля на Січових Стрільців є зразком модерністської архітектури, її було побудовано у 1980-х роках як магазин-оранжерею для комунального підприємства "Квіти України". Останнім часом там розташовувався супермаркет, але він з'їхав деякий час тому.

На початку літа 2021 року його обнесли парканом для реконструкції з надбудовою для розміщення офісного центру з підземним паркінгом, а 25 червня зрізали багаторічний виноград, що прикрашав будівлю. Вночі 11 липня біля будинку з'явилась важка техніка для зносу, а вранці в понеділок почалися роботи з демонтажу фасаду.

Замовник будівництва - ПрАТ "Квіти України". Головний підрядник - ТОВ "Амбас".