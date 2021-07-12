Фото: facebook.com/Save.Kvity.Ukrainy Будівля "Квітів України"

У Києві почали демонтаж будівлі навчально-методичного центру "Квіти України" за адресою Січових Стрільців, 49.

Про це повідомили в спільноті "Зберегти Квіти України".

Будівля на Січових Стрільців є зразком модерністської архітектури, її було побудовано у 1980-х роках як магазин-оранжерею для комунального підприємства "Квіти України". Останнім часом там розташовувався супермаркет, але він з'їхав деякий час тому.

На початку літа 2021 року його обнесли парканом для реконструкції з надбудовою для розміщення офісного центру з підземним паркінгом, а 25 червня зрізали багаторічний виноград, що прикрашав будівлю. Вночі 11 липня біля будинку з'явилась важка техніка для зносу, а вранці в понеділок почалися роботи з демонтажу фасаду.

Фото: facebook.com/companymost Проєкт офісного центру на місці старої будівлі

Замовник будівництва - ПрАТ "Квіти України". Головний підрядник - ТОВ "Амбас".