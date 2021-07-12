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Окупанти повністю блокують роботу п’яти КПВВ на Донбасі

Повноцінно працює лише пункт пропуску у Станиці Луганській.

Окупанти повністю блокують роботу п’яти КПВВ на Донбасі
Фото: dn.gov.ua

Окупанти на Донбасі й надалі блокують роботу контрольних пунктів в’їзду-виїзду на лінії розмежування.

З українського боку відкриті всі сім КПВВ, однак повноцінно працює лише пункт пропуску у Станиці Луганській, інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

"За розпорядженням Командувача об’єднаних сил на лінії розмежування всі КПВВ щоденно, з 8.00 до 16.00, відкриті для пропуску. З семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в «Станиці Луганській». На КПВВ «Новотроїцьке» окупанти розблоковують рух тільки для окремих громадян двічі на тиждень", - сказано в повідомленні.

Як наголошується, російсько-окупаційні війська залишають повністю заблокованими дорожні коридори через контрольні пункти в’їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Майорське", "Мар’їнка" та "Гнутове".

Нагадаємо, 29 червня Верховна Рада звільнила громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, від адміністративної відповідальності на час дії карантину, оголошеного у зв'язку з пандемією COVID-19, за порушення порядку в'їзду (виїзду) на (з) тимчасово окуповану територію України, якщо такі порушення відбулися через причини гуманітарного характеру.

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