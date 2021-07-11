Фото: hk.npu.gov.ua

Співробітники Департаменту карного розшуку Національної поліції затримали в Києві громадянина Туреччини, який 8 липня втік із суду в Харкові після того, як йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту.

Про це повідомляється на сайті Головного управління Нацполіції у Харківській області.

Чоловік перебував у міжнародному розшуку Інтерполу за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах. Після оголошення ухвали суду про обрання запобіжного заходу до прибуття конвою він залишився без охорони. Скориставшись цим, правопорушник вибіг із зали суду та втік.

Вранці 11 липня поліція відзвітувала про затримання втікача на Дегтярівській вулиці в Києві.

Його планують екстрадувати до Німеччини, і паралельно відкрито кримінальну справу про втечу з-під варти (ч. 1 ст. 393 Кримінального кодексу).